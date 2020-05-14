Врачи в России столкнулись с нетипичным течением COVID-19

Обычно пациенты с COVID-19 жалуются на высокую температуру, кашель и слабость. Но врачи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) диагностировали у двух человек воспаление брюшины.

«В лечебные учреждения ФМБА России, перепрофилированные под прием коронавирусных больных, поступили два пациента с нетипичным течением COVID-19», — сообщили в пресс-службе .

Первая пациентка легла на лечение 27 апреля. У нее была высокая температура, заложенность носа и симптом «матового стекла». В начале марта поступил второй пациент с клиническими симптомами COVID-19. Во время лечения у обоих появилась отрицательная динамика в виде «острого живота». В итоге медикам пришлось делать операцию, которая показала наличие жидкости в брюшной полости.

«Таким образом, по результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита», — сказано в сообщении.

Серозный перитонит — воспаление брюшины. В ФМБА предположили, что воспаление может появляться из-за ответа организма на вирус.

Ранее ученые из Американского химического общества (ACS) провели исследование и выяснили, почему заражение коронавирусом вызывает потерю обоняния. Оказалось, что белки, при помощи которых коронавирус проникает в организм, вырабатываются именно в носу.