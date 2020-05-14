После пандемии люди могут получить психологические расстройства. Нас ждут тревога и эйфория

Психологи предсказывают массовые психические расстройства после пандемии коронавируса. Все из-за постоянной тревоги и монотонного образа жизни во время самоизоляции.

Режим домашней изоляции не пройдет для здоровья россиян бесследно. Одно из неприятных последствий пандемии, с которым, вероятно, придется столкнуться уже после карантина, — это эпидемия психических расстройств. О том, какие угрозы для психики представляет пандемия коронавируса, «360» рассказал психолог Евгений Фомин.

Уже сейчас возрастает количество обращений россиян за психологической помощью — у многих стресс, депрессивные расстройства. Но большое число людей боится за свою жизнь и благодаря этому держит себя в «стрессовом тонусе». А вот когда пандемия закончится и это чувство уйдет, психическое состояние людей серьезно ухудшится.

После коронавируса вместо инфекционистов и реаниматологов самой востребованной профессией будет профессия психотерапевта Евгений Фомин психолог.

В частности, психолог отметил вероятность распространения мизофобии — вида обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), при котором человек испытывает постоянный страх заразиться. По словам Фомина, те люди, которые и до пандемии везде видели опасность заражения, теперь только утвердятся в навязчивой идее. Но она вполне может развиться и у тех, кто раньше не испытывал проблем с психическим здоровьем.

Об этом же накануне говорил и психиатр Борис Менделевич, член комитета Госдумы по охране здоровья. Он добавил, что, возможно, после коронавируса получат распространение панические настроения и генерализированное тревожное расстройство.

В свою очередь, Илья Шабшин, специалист психологического центра на Волхонке, отметил, что пандемия может оказать прямо противоположные эффекты на психику: если для одних она обернется посттравматическим стрессовым расстройством и состоянием повышенной тревожности, то у других, напротив, может наступить состояние эйфории. У таких людей сразу после снятия ограничений возникнет резкое желание возместить все те радости жизни, которых они были лишены в период самоизоляции: каждый день ходить по развлекательным заведениям, посещать массовые мероприятия. Такое состояние может быть не менее опасно, чем состояние тревоги.

Еще в апреле глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова предупредила о том, что длительный режим самоизоляции может спровоцировать эмоциональное выгорание.

Спорт и витамины помогут

Основные факторы, негативным образом воздействующие на психику в период пандемии, — неуверенность в будущем, всеобщая паника и непонимание ситуации. Людям приходится каждый день слышать новости об очередных зараженных или о смертях, поэтому чувство страха становится постоянным.

Нарколог Виталий Морозов отметил, что из-за этого у многих россиян развивается алкоголизм или даже наркомания — работы нет, приходится весь день сидеть дома, чем-то заглушать стресс надо. Ранее «360» уже писал о возможном увеличении случаев алкоголизма среди жителей России.

Но есть и сугубо биологическая причина. По словам психолога Андрея Зберовского, в условиях самоизоляции людям не хватает солнечного света, который способствует выработке серотонина — гормона, который влияет на процессы в мозге человека.

Месяц самоизоляции для организма равносилен нахождению в тюрьме или в шахте глубоко под землей Андрей Зберовский доктор наук, профессор, психолог.

Психолог также заявил, что наибольшему риску подвергаются женщины, поскольку их эмоциональное состояние часто бывает неустойчивым, и поэтому они чаще предрасположены к психическим расстройствам — особенно это касается молодых матерей.

Выходом из ситуации могут стать регулярные занятия спортом (пусть даже в домашних условиях), а также правильное питание — в этот непростой период организм особенно нуждается в пище, богатой витамином D, калием и магнием. Кроме того, психологи советуют по возможности ограничить информационные каналы и меньше слушать тревожные новости — лучше смотреть расслабляющие фильмы и сериалы. И, конечно, общаться с близкими.