Общество 20 марта 2024, 16:32 Ургант рассказал о последнем разговоре с Василием Уткиным Ургант сообщил, что звонил Василию Уткину за неделю до его смерти Dmitry Golubovich/Russian Look

Читать 360tv в

Телеведущий Иван Ургант неделю назад решил без повода позвонить комментатору Василию Уткину. О последнем разговоре с ним шоумен поделился с подписчиками в Instagram*.

«Мы не говорили года два. А тут я посмотрел чудесный фильм про Васю, снятый Витей Кравченко еще два года назад, к его 50-летию, и подумал, что должен Васе позвонить. Вася удивился. А потом обрадовался. И я обрадовался. Вася рассказал мне анекдот, а потом я ему рассказал анекдот», — написал Ургант.

Реклама

Телеведущий добавил, что после беседы задумался о том, что редко созванивался с комментатором. Ургант признался, что ему не хватает честного и благородного Василия Уткина.

«Надо будет обязательно сказать ему это все в следующий раз. Обязательно», — заключил шоумен.

Василий Уткин скончался 19 марта на 53-м году жизни. Он в течение последних трех дней страдал сильной одышкой, появившейся из-за лишнего веса.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.