По его словам российскому трубоукладчику «Фортуна» достаточно семи дней, чтобы завершить прокладку труб в германских водах.

«У „Фортуны“ скорость укладки один километр сутки. В немецких водах осталось достроить около трех километров, включая обе нитки», — пояснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что все еще зависит от погодных условий. Останется еще один участок в водах Дании, но там работать может судно «Академик Черский». При совместной работе срок займет от одного до полутора месяцев. Если будет одна «Фортуна», то время завершения работ увеличится до трех месяцев.

Оператор по строительству газопровода Nord Stream 2 сегодня сообщил, что судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновил работу на участке в водах Германии.

«Северный поток -2» — это две нитки газопровода, идущие от побережья России через Балтийское море и экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании в Германию. После запуска объем сырья, который пойдет по трубам составит 55 миллиардов кубометров.

Строительство остановилось в прошлом году после угроз США ввести санкции за участие в проекте. Тогда свои корабли забрала швейцарская компания Allseas. Россия направила на место судно «Академик Черский», но для работ требовалось разрешение Дании, которая долго тянула с выдачей документа.

Осенью группа сенаторов США выступила с новыми заявлениями, в которых пригрозила порту «Мукран», где находится логистическая база проекта, полным разорением, если они не прекратят сотрудничество с Россией. В ответ Берлин заявил, что не потерпит вмешательства во внутренние дела страны.