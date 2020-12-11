«Nord Stream 2 подтверждает возобновление трубоукладки, запланированное на 11 декабря 2020 года, как отмечено в извещении мореплавателям государственного управления водными путями и судоходством Штральзунда, ФРГ», — говорится в сообщении оператора проекта.

«Фортуне» предстоит закончить участок газопровода длиной 2,6 километра в экономической зоне Германии на глубине менее 30 метров.

Минувшим летом трубоукладчик «Академик Черский» во время перехода из Владивостока в Калининград сопровождали корабли ВМФ России, чтобы не допустить провокаций.

На этой неделе глава австрийской компании OMV Райнер Зеле заявил, что строительство газопровода в водах Германии завершат до конца 2020 года. Недавно Палата представителей конгресса США утвердила новые поправки об ужесточении санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Ограничения прописали в проекте военного бюджета на 2021 год.