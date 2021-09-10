Спецборт МЧС с телом Зиничева вылетел из Москвы в Петербург

Спецборт МЧС России с телом погибшего главы министерства Евгения Зиничева вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. Там его должны похоронить.

Тело Зиничева доставит в северную столицу спецборт Ил-76. Гроб в полете сопровождают родственники министра. Похороны состоятся на Северном кладбищ в закрытом режиме.

«Самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Внуково. На его борту лафет с телом главы МЧС, его сопровождают близкие Евгения Николаевича», — сообщил источник ТАСС в авиаслужбах.

В 16:00 по московскому времени МЧС по всей стране проведет акцию памяти руководителя министерства.

Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября. Он находился на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС в Норильске. Зиничев бросился спасать режиссера Александра Мельника, который оступился у края скалы. Оба погибли.

В четверг, 9 сентября, президент Владимир Путин посмертно присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России.

Церемония прощания с Евгением Зиничевым прошла 10 сентября в Москве. Проститься с министром пришли сотни людей: коллеги, представители власти, актеры и музыканты. Владимир Путин при прощании простоял несколько минут у гроба, склонив голову, и был очень расстроен.