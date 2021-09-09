Режиссер Александр Мельник, трагически погибший на учениях МЧС под Норильском, запомнился людям по фильмам «Территория», «Новая Земля» и «Земля леопарда, или Феномен человека». Он не боялся пробовать себя ни в художественном кино, ни в документальном. Коллеги называли его добрым человеком, любящим людей и видящим не только физическую красоту, но и духовную.

О его карьере

Александр Мельник успел попробовать себя в самых разных сферах. В 1980-м окончил Одесский гидрометеорологический институт по специальности «инженер-гидролог». После этого успел побывать в экспедициях в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов. А уже в 1992 году решил сменить поле деятельности и ушел в журналистику, возглавив издательство «Андреевский флаг». Вплоть до 2006 года он также был президентом Фонда Андрея Первозванного и только после этого ушел в кинематограф.

Обозреватель «Российской газеты» Тимофей Борисов в своей колонке рассказал, что Мельник сменил профиль, потому что любил кино и помогать людям. При этом он не боялся возможного провала в этой сфере.

«Господь целует намерения. Может и не получиться, но я стремлюсь к этому искренне», — говорил кинематографист. А глядя на список его работ, можно уверенно заявить — у него все получилось. На его счету три киноленты, одна из которых является документальной работой.

Его коллега Виктория Медунина в разговоре с «360» сказала, что Мельник всегда жил делом, которым занимался.

Его первый фильм в жанре фантастического боевика вышел в 2008 году. «Новая земля» — история об альтернативном будущем, где отменены смертные казни, из-за чего тюрьмы во всем мире переполнены. Тогда часть заключенных отправляют на исправительные работы на необитаемый остров на севере России, где среди преступников начинается бунт. В его дебютном фильме сыграли такие именитые актеры, как Сергей Жигунов, Константин Лавроненко, Ингеборга Дапкунайте и Марат Башаров.

Кадр из фильма «Новая земля»

Дался он Мельнику непросто. В Крыму съемочную команду застал ураган. Он разметал декорации и не давал добраться до съемочной площадки. Помимо этого съемки велись на Чукотке и в Красноярском крае на плато Путорана.

«Нам приходилось осуществлять колоссальную работу в тяжелых природных условиях. А еще во время съемок не было покоя от белых медведей, которые постоянно хотели участвовать в съемках фильма», — рассказывал Мельник.

Действия второго фильма «Территория», выпущенного в 2014 году, вновь развернулись на Севере. На этот раз Мельник взялся за экранизацию одноименного романа Олега Куваева. История повествовала о геологах, пустившихся на поиски золота в 1960 году. Главные роли исполнили Константин Лавроненко, Григорий Добрыгин, Егор Бероев, Ксения Кутепова и Евгений Цыганов.

По мнению Медуниной, Мельник взялся за съемки этого фильма, потому что роман «Территория» был знаковым для молодежи 70-80-х годов — тогда он сам был студентом.

«Это удивительный фильм. Он снят глазами человека, который видит очень многое. Не только красоту, но и духовную составляющую мира», — подчеркнула она.

Кадр из фильма «Территория»

Следующей его работой стал документальный фильм «Земля леопарда, или Феномен человека», посвященный редчайшим хищникам. На создание этой ленты ушло два года. Съемки с командой из 28 человек проходили в Приморье. Фильм подарил людям возможность взглянуть на самую редкую кошку в мире — дальневосточного леопарда, который еще 10 лет назад был на грани исчезновения.

«В фильме есть философская и художественная составляющие. Мы попытались объединить их и ответить на главный вопрос: что стоит в основе всего миропорядка? Поэтому мы стараемся говорить о гармонии, о важности любых мелочей и нюансов. И когда речь идет о существовании целого биологического вида, то, безусловно, мы обязаны его сохранить», — рассказывал Мельник National Geographic в 2020 году.

Если «Территория» — это гимн любви русской земли, то «Земля леопарда, или Феномен человека» — это рассказ любви об этом удивительном животном Виктория Медунина коллега Александра Мельника.

Перед своей трагической смертью Мельник занимался подготовкой к съемкам следующего фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Медунина отметила, что в этом нет ничего удивительного — он всегда испытывал интерес к этой теме. Арктика для него была продолжением «Территории». Мельник любил эти места, этих людей и эту природу.

К сожалению, воплотить свою задумку ему не удалось. Мельников погиб, сорвавшись с обрыва в Норильске, где работал на месте проведения межведомственных учений МЧС. Глава ведомства Евгений Зиничев попытался спасти его и прыгнул следом в воду, но разбился о камень.

Александр Мельник в работе

О работе с покойным режиссером все отзываются исключительно положительно. Тамара Обутова, сыгравшая в «Территории», в разговоре с изданием «Газета.ру» назвала Мельника профессионалом, отличавшимся теплым отношениям к актерам.

«Он был очень светлым человеком. С ним хотелось работать от души. Когда он объяснял ситуацию, то окутывал в ту атмосферу, которая поможет для сцены. Съемки с Александром, наверное, одни из самых любимых. Команда была потрясающая. Я когда их вспоминаю, то меня окутывает что-то такое светлое, воздушное, доброе, чего сейчас очень не хватает», — сказала она.

Обозреватель Юрий Снегирев, который работал с Мельником над картиной «Территория», написал в колонке для «Российской газеты», что режиссер был безудержен и требовал от актеров игры при -30. Камеры укутывал матрасами, а съемку вел на пленку, ведь только она могла передать «все цвета нашей России».

Кадр из фильма «Территория»

Работал он только с профессионалами, потому что все должно было быть на высшем уровне. Ради хорошего кадра он мог поднять целую дивизию, устроить съемки с вертолета и даже найти настоящую машину «Победа».

Несмотря на свою требовательность, Мельников всегда заботился о своих актерах и съемочной команде.

Артистов он разместил в частных квартирах. Заботился. И интернет провел. Это в бухте Провидения! Юрий Снегирев обозреватель «Российской газеты».

По словам Снегирева, в этом фильме был весь Мельник. Лента отражала его любовь к России и к каждому человеку.

Оператор Илья Демин, работавший с Мельниковым над его первой картиной «Новая Земля», также тепло отозвался о режиссере. Он был человеком, который легко учился, много читал и много смотрел. Актеры его любили.

Кадр из фильма «Новая земля»

«Мы с ним не сразу нашли общий язык. Поначалу мне с ним трудно пришлось, так как он был уже взрослый человек, старше меня, но начинающий режиссер. Но, тем не менее, он быстро впитывал информацию, без проблем шел на авантюры», — рассказал он «Московскому комсомольцу».

Снегирев отметил, что Мельник погиб как настоящий кинематографист, на работе, выбирая натуру, на своем любимом Севере.

Он любил сам выбирать натуру, любил открывать новые места, новые земли. Для фильма «Территория» он сам искал места, где не ступала нога человека, где водятся медведи, волки. Там опасно находиться, не то что снимать. Мы там вместе находились на выборе натуры Илья Демин оператор.

Демин добавил, что Мельник пошел в кино, чтобы рассказать о своем времени. А еще он «болел» Севером и фьордами.

«Саша был очень добрым, интеллигентным, вежливым человеком и очень искренне любящим кино, на мой взгляд. Он пытался все время брать вершины, на которые никто не решался. И брал их», — подчеркнул в разговоре с «360» актер Сергей Жигунов, сыгравший в «Новой Земле».

Мельник делал огромные и неподъемные проекты с творческой и финансовой точки зрения, потому что любил большое кино.

«Для всех, кто встречался с ним, его уход стал невосполнимой потерей. У него было удивительное отношение к людям и стране», — заключила Виктория Медунина.