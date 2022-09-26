Спецборт МЧС России доставит пострадавших при нападении на школу из Ижевска в Москву | 360°

Общество 26 сентября 2022, 15:31 Поделиться Telegram

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Viber Спецборт МЧС России доставит пострадавших при нападении на школу из Ижевска в Москву МЧС РФ: борт Ил-76 проведет санитарную эвакуацию в Москву пострадавших в ижевской школе РИА «Новости»

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Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для проведения санитарной эвакуации в Москву пострадавших в результате происшествия в ижевской школе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Спецборт оборудовали медицинскими модулями для перевозки пострадавших. Детей и взрослых доставят в московские стационары. Санитарную эвакуацию проведут медработники отряда Центроспас МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и врачи Минздрава.

МЧС России МЧС России МЧС России

Охраной школы № 88 в Ижевске, на которую утром 26 сентября совершили вооруженное нападение, занималось частное охранное предприятие. Вооруженный двумя пистолетами мужчина ворвался в здание школы, убил семь детей и шесть взрослых.

Прибывшие на место правоохранители оперативно оцепили школу, вывели детей на улицу, многие школьники выпрыгнули из окон.

Подразделения Росгвардии, ОМОН и СОБР обнаружили в одном из кабинетов тело подозреваемого, которым оказался бывший ученик школы 1988 года рождения. При нем оперативники нашли два пистолета и множество боеприпасов.

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