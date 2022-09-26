Стало известно, кто охранял школу в Ижевске в момент нападения | 360°

Криминал 26 сентября 2022, 14:35 Поделиться Telegram

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Viber Стало известно, кто охранял школу в Ижевске в момент нападения Глава Удмуртии Бречалов: школу № 88 охраняло ЧОП, ее обеспечили все мерами безопасности РИА «Новости»

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Охраной школы № 88 в Ижевске, на которую утром 26 сентября совершили вооруженное нападение, занималось частное охранное предприятие. Об этом ТАСС сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, учебное заведение предприняло все необходимые меры безопасности.

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«В соответствии с заключенным договором охрану школы № 88 осуществляло ЧОП. Это достаточно крупная школа, где учатся 1200 учеников», — уточнил Бречалов.

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Вооруженный двумя пистолетами мужчина ворвался в здание школы, убил семь детей и шесть взрослых.

Прибывшие на место правоохранители оперативно оцепили школу, вывели детей на улицу, многие школьники выпрыгнули из окон.

Подразделения Росгвардии, ОМОН и СОБР обнаружили в одном из кабинетов тело подозреваемого, которым оказался бывший ученик школы 1988 года рождения. При нем оперативники нашли два пистолета и множество боеприпасов.

Ранее Бречалов объявил в республике трехдневный траур по погибшим при стрельбе в школе, он продлится до 29 сентября.

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