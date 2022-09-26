Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске увеличилось до 13 человек | 360°

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Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске увеличилось до 13 человек

СК РФ: жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали 13 человек

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Число погибших в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Среди погибших — семь учеников и шесть взрослых. Ранения получили как минимум 14 детей и семь взрослых.

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По предварительной информации, утром 26 сентября в школу ворвался вооруженный мужчина и открыл огонь из пистолетов Макарова.

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Следком возбудил уголовное дело по статьям о незаконном приобретении, передаче, хранении огнестрельного оружия, а также об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

В школу прибыл глава республики Александр Бречалов. На месте работают оперативные службы.

Бречалов сообщил, что с 26 по 29 сентября в Удмуртии объявлен трехдневный траур по жертвам трагедии. Открыты горячие линии, по которым родственники и близкие могут получить психологическую помощь.

Дети

Стрельба в школе в Ижевске

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