Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске увеличилось до 13 человек | 360°

Криминал 26 сентября 2022, 12:48 Поделиться Telegram

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Viber Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске увеличилось до 13 человек СК РФ: жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали 13 человек РИА «Новости»

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Число погибших в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Среди погибших — семь учеников и шесть взрослых. Ранения получили как минимум 14 детей и семь взрослых.

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По предварительной информации, утром 26 сентября в школу ворвался вооруженный мужчина и открыл огонь из пистолетов Макарова.

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Следком возбудил уголовное дело по статьям о незаконном приобретении, передаче, хранении огнестрельного оружия, а также об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

В школу прибыл глава республики Александр Бречалов. На месте работают оперативные службы.

Бречалов сообщил, что с 26 по 29 сентября в Удмуртии объявлен трехдневный траур по жертвам трагедии. Открыты горячие линии, по которым родственники и близкие могут получить психологическую помощь.

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