Восемь групп задержания Росгвардии отправили к ижевской школе после стрельбы | 360°

Эксклюзив 26 сентября 2022, 13:59 Поделиться Telegram

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Viber Восемь групп задержания Росгвардии отправили к ижевской школе после стрельбы Росгвардия: ОМОН и СОБР приняли участие в операции в ижевской школе РИА «Новости»

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Подразделения СОБР и ОМОН приняли участие в операции после поступившего сообщения о стрельбе в ижевской школе № 88. Об этом «360» рассказал представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Сигнал о выстрелах в школе поступил 26 сентября, в 09:46.

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«На место происшествия выехали восемь групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, на место прибыли сотрудники ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Удмуртии», — сообщил он.

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Оперативники совместно с представителями других экстренных служб организовали оцепление, а также поиск нападавшего.

«В ходе проводимых мероприятий в одном из помещений обнаружили тело подозреваемого. При нем было два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, пустые и снаряжены патронами магазины», — заключил представитель Росгвардии.

Трагедия в школе произошла утром, вооруженный двумя пистолетами мужчина ворвался в здание школы и начал стрельбу. Его жертвами стали семь детей и шесть взрослых, пострадали более 20 человек.

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