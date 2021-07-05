«Спасение для ресторанов». Летние кафе Москвы предложили освободить от QR-кодов

Летние кафе и веранды Москвы продолжат принимать посетителей без QR-кодов до 12 июля. Продлить эту норму предложил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. В беседе с «360» он заявил, что это позволит спасти хотя бы часть ресторанного бизнеса.

Миронов отметил, что его предложение нашло поддержку среди многих владельцев заведений общественного питания.

«Мы объединяем огромное количество людей и я не думаю, что какой-то ресторатор скажет, что эта инициативу не поддерживает», — заявил он.

Миронов отметил, что уже обратился со своим предложением в мэрию Москвы. Он рассчитывает, что власти российской столицы поддержат эту инициативу.

«Сейчас на улице жара, поэтому гораздо лучше, если люди придут в летние кафе, где все нормально обрабатывается и соблюдаются все меры защиты. Это лучше, если они будут прятаться по лавочкам или квартирам, где точно будут заражать друг друга», — заявил омбудсмен.

Кафе и рестораны Москвы начали проверять QR-коды у посетителей с 28 мая. Пройти внутрь заведения теперь смогут только те, кто сделал прививки от коронавируса, переболел за последние полгода или сдал отрицательный ПЦР-тест. Это правило не распространяется на детей и подростков. Летние кафе и веранды перейдут на новую систему с 12 июня.

В Московской области открытые площадки кафе и ресторанов продолжат принимать всех. Но при условии, что на одного посетителя должно приходиться не менее трех квадратных метров.

По данным СМИ, власти Москвы пойдут на послабления для заведений общественного питания, которые перейдут QR-коды. Для них снимут ограничения на работу по ночам. Рестораторы уже обращались с предложением оставить веранды и летние кафе свободными для всех до конца осени. Но решение мэрия пока не приняла.