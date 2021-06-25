«Ведомости»: перешедшие на QR-коды рестораны Москвы смогут работать ночью

Заведения общественного питания Москвы, которые перейдут на систему QR-кодов для посетителей, смогут работать по ночам. Как сообщила газета «Ведомости», такое решение сообщил рестораторам руководитель Департамента торговли и услуг мэрии Алексей Немерюк. Эту информацию подтвердили несколько участников совещания.

Основательница сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова пояснила, что подключиться к системе QR-кодов смогут заведения, где привиты не менее 60% сотрудников. Работать они смогут без масок и перчаток.

Гости без QR-кода смогут использовать только летние веранды. Внутрь они смогут заходить только к туалет. Татулова подчеркнула, что рестораторы просили продлить работу летних веранд для всех клиентов до конца осени, но решение пока не принято.

Президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булат Шакиров рассказал о новых правилах работы фудкортов. Владельцы могут выбрать один из трех режимов работы: с посадочной зоной COVID-free с доступом по QR-коду без выноса и доставки, только с выносом и доставкой с закрытой посадкой, либо на вынос и доставку с посадочной COVID-free зоной, но с доступом ко всем услугам только по QR-коду.

Владельцы фудкортов должны выбрать один из вариантов работы и направить его в мэрию. После этого Роспотребнадзор и префектура проведут проверку и примут решение соответствует требованиям фудкорт или нет.

Кафе и рестораны Москвы перейдут на новый режим работы с 28 мая. Зайти внутрь заведения смогут только обладатели QR-кодов. Их получат те, кто прошел вакцинацию от коронавируса, переболел за последние полгода или сдал отрицательный ПЦР-тест. Для последней категории пропуск будет действовать три дня. Предприятия, которые не включаться в эту систему смогут работать только навынос и доставку. Это правило не распространяется на детей и подростков. Также летние веранды будут доступны для посетителей без QR-кода до 11 июля включительно.

Как сообщило РИА ФАН, QR-коды уже доступны для жителей Москвы и гостей столицы. Их можно получить в разделе immune.mos.ru на сайте правительства города. В сервисе есть две кнопки: для россиян и иностранцев. QR-код вместе с паспортом нужно предъявлять при входе в заведение.