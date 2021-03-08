Спасатели продолжают разбирать завалы на месте взрыва газа в Серпухове. Видео

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте взрыва газа в жилом доме в деревне Лукьяново под Серпуховом. «360» публикует кадры с места происшествия.

На кадрах видно, как спасатели с помощью специальной техники разбирают завалы после происшествия.

Врыв газа в двухэтажном жилом доме произошел вечером, 7 марта. В результате частично разрушились несущие конструкций здания. В администрации городского округа уточнили «360», что пострадала 14-летняя девочка. Ее передали медикам для оказания необходимой помощи.

Прокуратура Московской области организовала проверку. Провести ее поручено Серпуховской городской прокуратуре. Сотрудники ведомства должны будут проверить соблюдение законов в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. На место происшествия выехал Серпуховской городской прокурор Роман Денисов.

Жителям поврежденного дома подберут новое жилье, сообщили «360» в пресс-службе администрации городского округа Серпухов. На месте происшествия работают подразделения МЧС, МВД, АСС «Юпитер», спасатели, газовая служба.