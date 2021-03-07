Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Серпухове

Газ взорвался в одном из частных жилых домов в деревне Лукьяново под Серпуховом. В результате пострадала школьница. Прокуратура Московской области уже организовала проверку.

«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с произошедшим хлопком газа в частном жилом доме в деревне Лукьяново. По предварительной информации пострадала несовершеннолетняя», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Провести проверку поручили Серпуховской городской прокуратуре. Сотрудники ведомства должны будут проверить соблюдение законов в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. На место происшествия выехал Серпуховской городской прокурор Роман Денисов.

Врыв газа в двухэтажном жилом доме произошел вечером 7 марта. Он привел к частичному разрушению несущих конструкций здания. В администрации городского округа уточнили «360», что пострадала 14-летняя девочка. Несовершеннолетнюю передали медикам для оказания необходимой помощи.

На место отправили 34 человека и 10 единиц техники. Пока все причины взрыва и другие обстоятельства продолжают выяснять.