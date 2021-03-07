Взрыв газа произошел в частном доме в Серпухове

Взрыв газа произошел в частном доме в городском округе Серпухов. В результате несущие конструкции здания частично обрушились.Сейчас на месте работают пожарные, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Пожарные в 20:40 7 марта получили сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Лукьяново. Приехав на место, они увидели двухэтажное шлакоблочное здание с металлической крышей.

«По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что произошел хлопок газо-воздушной смеси магистрального газа в жилом доме. В результате хлопка произошло частичное разрушение несущих конструкций дома», — уточнила пресс-служба.

Спасатели опубликовали кадр с обрушившимися конструкциями дома. На снимок попали сами пожарные, пробирающиеся по обломкам строения.

Источник фото: ГУ МЧС России по Московской области

В областном главке МЧС отметили, что после взрыва газа возгорания не было. По данным спасателей, в результате взрыва были пострадавшие.



В администрации городского округа уточнили «360», что пострадала 14-летняя девочка. Школьницу уже передали врачам для оказания необходимой медицинской помощи. Всего в доме, где произошел взрыв, проживает три семьи.

Сейчас все обстоятельства выясняются. На месте работают 34 человека и 10 единиц техники.