Жителей дома в Серпухове, где взорвался газ, расселят

Жителям дома в деревне Лукьяново, где взорвался газ, подберут новое жилье. Об этом «360» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов. Там пояснили, что в результате ЧП рухнула одна из стен здания.

На месте происшествия работают подразделения МЧС, МВД, АСС «Юпитер», спасатели, газовая служба.



Сейчас в домах отключен газ, уточнили в администрации.

Врыв газа в двухэтажном жилом доме произошел вечером 7 марта. В результате частично разрушились несущие конструкций здания. В администрации городского округа уточнили «360», что пострадала 14-летняя девочка. Ее передали медикам для оказания необходимой помощи.

Прокуратура Московской области уже организовала проверку. Провести ее поручили Серпуховской городской прокуратуре. Сотрудники ведомства должны будут проверить соблюдение законов в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. На место происшествия выехал Серпуховской городской прокурор Роман Денисов.