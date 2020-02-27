Спасатели показали, как ищут пропавших в море мальчиков

Спасатели показали видео поисков двух мальчиков, которые пропали позавчера на берегу Черного моря в Сочи. Обследованы уже более 100 километров береговой линии.

В МЧС России рассказали, что спасатели продолжают поиски двух подростков. В операции задействованы вертолеты, водный транспорт. В готовность привели водолазные группы, которые будут обследовать дно у побережья, когда погода позволит приступить к этому.

Двое детей пропали вечером 25 февраля, когда попытались перейти реку Псезуапсе, где она впадает в море. Их заметила очевидица, которая в этот момент любовалась закатом. По словам женщины, она видела, как один мальчик споткнулся и оказался по грудь в воде, другой попытался ему помочь, но тоже упал в воду. Потом их смыло волной.

В день пропажи мальчиков был шторм 4-5 баллов, поэтому сначала спасатели могли их искать только на берегу. С 26 февраля к поискам подключили вертолеты и суда.

После исчезновения детей следователи и прокуратура начали проверку. Оба мальчика учились в восьмом классе в школах Сочи.