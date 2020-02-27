МЧС возобновило поиск детей, пропавших на море в Сочи

Авиация МЧС вернулась к поискам двух подростков, которые пропали в Черном море в Сочи. Работы прекращались из-за плохих погодных условий.

«Авиация МЧС России приступила к проведению поисковых работ. В 07:00 борт взлетел», — заявил представитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Его процитировало РИА «Новости».

Вечером 25 февраля два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском. Они оступились, и их унесло в море. Свидетельницей этого стала женщина. Она рассказала, что снимала в это время закат. По ее словам, два мальчика переходили реку вброд. Один из них споткнулся и оказался по грудь в воде. Второй мальчик пытался помочь приятелю, но тоже оступился. В итоге свидетельница потеряла их из виду.

Спасатели искали детей всю ночь на берегу, так как из-за шторма нельзя было выйти в Черное море. Утром 26 февраля погода улучшилась. К работе привлекли Ка-32 и два катера. МЧС подняли в воздух и беспилотник. Но уже днем работы пришлось приостановить из-за усилившегося ветра.

Следственный комитет и прокуратура начали доследственную проверку из-за исчезновения подростков.