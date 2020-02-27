Водолазы проверят устье реки в Сочи, где в последний раз видели пропавших детей

Двух пропавших в Сочи подростков ищут водолазы. Специалисты начали обследовать устье реки, откуда детей смыло в море. Всего в группе поиска 260 человек — в нее входят и спасатели, и волонтеры.

Поисковые работы в Лазаревском районе Сочи длились всю ночь, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Утром в небо подняли вертолет.

«Два водолаза от южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России осуществляют проверку, осмотр устья реки», — уточнил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев.

В поисковой операции снова задействовали катер. Готовы работать шесть водолазных групп. Погружение они начнут, когда погодные условия станут более благоприятными. Помощь в поисках пропавших подростков оказывают криминалисты центрального аппарата СК.

Два 14-летних подростка вечером 25 февраля пытались перейти реку Псезуапсе в Лазаревском и оказались в море. Очевидица рассказала, что мальчики шли вброд. Один из них споткнулся и погрузился в воду по грудь. Другой пытался ему помочь и тоже оступился. Потом оба пропали из поля зрения.

Из-за шторма спасатели всю ночь не могли выйти в Черное море. Накануне погода улучшилась, и на воду спустили два катера, к работе также привлекли Ка-32 и беспилотник. Из-за исчезновения подростков СК и прокуратура проводят проверку.