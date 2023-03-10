10 марта 2023, 17:18
Соцпособия мигрантам предложили выдавать только при условии знания русского языка
Глава СПЧ Фадеев предложил выдавать соцпособия мигрантам только при знании русского языка
Выплаты социальных пособий женам мигрантов нужно выдавать только при условии, что они знают русский язык. С таким мнением выступил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на совещании по миграции у главы Калужской области Владислава Шапши.
«Хочешь получать соцпособие — будь добра, учи русский язык», — привели слова Фадеева в Telegram-канале СПЧ.
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Он отметил, что за это предложение совет могут обвинить в «наступлении на их права». Однако такое правило будете защищать права самих россиян. Это потребность общества, подчеркнул глава СПЧ.
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В конце февраля президент страны Владимир Путин подписал закон о соблюдении норм русского языка и использовании иностранных слов. Документ, который регулирует использование зарубежных слов в русском языке не будет мешать его обогащению и развитию, заверила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, закон сбалансирован и не приведет к изоляции от остального мира.
Недавно в Орфографическом словаре русского языка Института русского языка Российской академии наук появились новые слова: «коптер», «почтомат» и «фотовидеофиксация».
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