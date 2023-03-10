Общество 10 марта 2023, 17:18 Соцпособия мигрантам предложили выдавать только при условии знания русского языка Глава СПЧ Фадеев предложил выдавать соцпособия мигрантам только при знании русского языка РИА «Новости»

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Выплаты социальных пособий женам мигрантов нужно выдавать только при условии, что они знают русский язык. С таким мнением выступил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на совещании по миграции у главы Калужской области Владислава Шапши.

«Хочешь получать соцпособие — будь добра, учи русский язык», — привели слова Фадеева в Telegram-канале СПЧ.

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Он отметил, что за это предложение совет могут обвинить в «наступлении на их права». Однако такое правило будете защищать права самих россиян. Это потребность общества, подчеркнул глава СПЧ.

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В конце февраля президент страны Владимир Путин подписал закон о соблюдении норм русского языка и использовании иностранных слов. Документ, который регулирует использование зарубежных слов в русском языке не будет мешать его обогащению и развитию, заверила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, закон сбалансирован и не приведет к изоляции от остального мира.

Недавно в Орфографическом словаре русского языка Института русского языка Российской академии наук появились новые слова: «коптер», «почтомат» и «фотовидеофиксация».