Общество 06 марта 2023, 15:01 Новые три слова пополнили орфографический словарь русского языка «Академос»: в орфографическом словаре русского языка появились новые слова freepik

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Орфографический словарь русского языка Института русского языка (ИРЯ) Российской академии наук (РАН) пополнился тремя новыми словами. Об этом говорится на орфографическом академическом ресурсе «Академос».

Теперь в словаре появились слова «коптер», «почтомат» и «фотовидеофиксация».

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По словам научного сотрудника Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Владимира Пахомова, орфографический словарь пополняется регулярно. В него входят слова, которые часто используются в СМИ, публицистике и литературе, но при этом вызывают много вопросов по правописанию, произношению и правильному употреблению.

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«„Коптер“, например, слово не новое, но актуализированное. Слово „почтомат“ употребляют давно, и здорово, что оно появилось в словаре», — отметил он.

В одном лишь сентябре прошлого года словарь пополнился 151 новыми словами. В него вошли актуальные в свое время слова, такие как «антиваксер», «допандемийный», «БПЛА», «ЧВК», «телеграм-канал», «видеоблогер», «медиафейк». В орфографический словарь даже попали оба варианта слов «шаверма» и «шаурма».

Ранее председатель Орфографической комиссии РАН Алексей Шмелев заявил, что полный свод правил русской орфографии будет представлен к 2024 году.