06 марта 2023, 15:01
Новые три слова пополнили орфографический словарь русского языка
«Академос»: в орфографическом словаре русского языка появились новые слова
Орфографический словарь русского языка Института русского языка (ИРЯ) Российской академии наук (РАН) пополнился тремя новыми словами. Об этом говорится на орфографическом академическом ресурсе «Академос».
Теперь в словаре появились слова «коптер», «почтомат» и «фотовидеофиксация».
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По словам научного сотрудника Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Владимира Пахомова, орфографический словарь пополняется регулярно. В него входят слова, которые часто используются в СМИ, публицистике и литературе, но при этом вызывают много вопросов по правописанию, произношению и правильному употреблению.
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«„Коптер“, например, слово не новое, но актуализированное. Слово „почтомат“ употребляют давно, и здорово, что оно появилось в словаре», — отметил он.
В одном лишь сентябре прошлого года словарь пополнился 151 новыми словами. В него вошли актуальные в свое время слова, такие как «антиваксер», «допандемийный», «БПЛА», «ЧВК», «телеграм-канал», «видеоблогер», «медиафейк». В орфографический словарь даже попали оба варианта слов «шаверма» и «шаурма».
Ранее председатель Орфографической комиссии РАН Алексей Шмелев заявил, что полный свод правил русской орфографии будет представлен к 2024 году.
Русский язык
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