Общество 28 февраля 2023, 19:48 Путин подписал закон об использовании иностранных слов Президент Путин подписал закон о нормах русского языка и употреблении иностранных слов РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал новый закон о соблюдении норм русского языка и употреблении иностранных слов. Его цель — стимулировать соблюдение норм литературного русского языка и контролировать использование зарубежных заимствований. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Новый закон урегулирует механизмы соблюдения статуса русского языка как государственного по всей России. Документ предусматривает осуществление контроля за соблюдением норм современного русского литературного языка должностными лицами разных организаций и в целом россиянами.

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Введены такие понятия, как нормативные словари, грамматики и справочники. Их задача — также фиксировать нормы современного русского литературного языка.

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В документе указали список сфер, в которых обязательно использование государственного языка. Если там есть текст на иностранном языке, то текст на русском обязаны сделать равнозначным — с одинаковым цветом, типом и размером шрифта.

При использовании русского языка в качестве государственного запретили употребление слов и выражений, которые не соответствующих современным литературным нормам, в частности речь идет о нецензурной брани. Под исключение подпали иностранные слова, которые не имеют аналогов в отечественном языке и присутствуют в нормативных словарях.