Общество 03 марта 2023, 08:20 Ограничения иностранных слов не приведут русский язык к изоляции Сенатор Матвиенко: закон об ограничении иностранных слов не приведет к изоляции Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Законопроект, регулирующий использование иностранных слов в русском языке, не будет мешать его обогащению и развитию. Такое мнение в блоге на сайте верхней палаты парламента выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Закон сбалансированный, он не стоит на пути обогащения и развития русского языке и не ведет к изоляции от остального мира. Это все безосновательные страшилки», — написала она.

Реклама

Матвиенко подчеркнула, что законопроект вводит ограничения, устраняющие угрозу как носителя традиций и ценностей русского менталитета.

«Таким образом, он предотвратит превращение в сообщество людей великого народа, забывшего о национальном достоинстве, национальной гордости и своих корнях», — добавила сенатор.

Президент России Владимир Путин 28 февраля подписал законопроект, направленный на контроль использования иностранных слов и стимулирование норм русского литературного языка.