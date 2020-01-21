Социологи выяснили, какую семью россияне считают идеальной

В идеальной семье, по представлению россиян, не меньше двух или трех детей. Однако даже на одного ребенка могут решиться не все. Причин этому несколько — от отсутствия стабильного дохода до роста трат.

Опрос на соответствующую тему провел Фонд общественного мнения. Его результаты привела газета «Коммерсант».

При наличии всех «необходимых условий», о двоих детях думает 41% респондентов. Еще 30% готовы завести троих, а 15% — четверых и более. При «идеальном» стечении обстоятельств одним ребенком ограничились бы только 6% россиян.

Из мужчин 49% оказались сторонниками семей, где воспитывают трех детей. Такое же количество женщин хотят растить только двоих детей.

Среди бездетных 35% участников опроса готовы к тому, чтобы воспитывать двоих детей. Из числа уже имеющих одного ребенка 36% заявили, что завели бы и второго. Большинство семей, где двое или трое детей, не планируют больше детей. Такого мнения придерживаются 75% и 72% пар соответственно.

Меры господдержки семей с детьми, по мнению 65% опрошенных, оказывают влияние на решение завести ребенка. С ними не согласился 31% респондентов. Ориентировались на поддержку государства лично 13%. Из тех, кто верит в их влияние, таких оказалось 16%.

Большинство из последних — 40% — рассчитывало на материнский капитал. О декретных выплатах думали 25%. Причем маткапитал 60% опрошенных назвали самой важной мерой господдержки. Еще 48% упомянули погашение обязательств по ипотеке, а 46% — пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Говоря о том, что им мешает завести детей, 23% россиян заявили об отсутствии стабильного дохода. Жилья нет у 21% опрошенных. Каждый пятый — 21% — полагает, что в связи с рождением ребенка вырастут траты.

Среди молодежи в возрасте 18-25 лет определяющим фактором в отказе заводить ребенка стало отсутствие жилья. Более старшие поколения основной причиной называют состояние здоровья. При этом 47% опрошенных заявили об улучшении условий для рождения детей за последние 10 лет. Оптимистичные прогнозы на будущее в этом плане строят 43%.