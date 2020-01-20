Маткапитал за первенца получат все родившие в 2020 году. Дата принятия закона не имеет значения

Закон о выплате материнского капитала за первенца в семье будет иметь обратную силу. Это значит, что денежную помощь получат все, у кого ребенок родился после 1 января 2020 года, независимо от даты принятия документа. Сам закон начнет действовать после согласования поправок Госдумой и Советом Федерации.

«Ситуация так складывается. По заверениям правительства, уже в ближайшие две декады, через 20-25 дней, нам передадут пакет законопроектов, вносящих изменения в соответствии с теми предложениями, которые дал президент на оглашении послания Федеральному собранию РФ», — сообщила «360» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что в первую очередь эти законопроекты коснутся изменений в части материнского капитала и пособий, в том числе выплат на ребенка до семи лет. Нуждаемость в материальной помощи будет определяться по доходам семьи.

«Если эти доходы будут меньше, чем один прожиточный минимум на члена семьи — это мама, папа и ребенок, к примеру. Родители смогут рассчитывать на поддержку государства в размере половины прожиточного минимума ребенка в соответствующем регионе. Это примерно 5,5 тысячи рублей», — пояснила депутат.

По словам Бессараб, закон будет иметь обратную силу и действовать начиная с 1 января 2020 года, а также распространяться на всех нуждающихся. Для получения выплаты будет необходимо предоставить информацию доходах семьи через МФЦ, портал госуслуг или другим законным способом.

«Конечно, Госдума сделает все возможное, чтобы как можно быстрее принять эти изменения, но функционально право за внесением таких законопроектов закреплено за правительством, поэтому мы ждем от них именно внесения законопроектов», — подчеркнула она.

Бессараб также добавила, что правительство уже находится на стадии подготовки документов. Кроме того, Минфин уже заявил о том, что определен источник средств на предоставление помощи, в том числе по материнскому капиталу на первенца в семье. При этом депутат подчеркнула, что март–апрель не являются точной датой принятия закона.

Президент России Владимир Путин 15 января выступил с посланием к Федеральному собранию. Глава государства пообещал выплачивать за первого ребенка в семье 466 617 рублей, за второго увеличить выплату до 616 617 рублей. В семьях с тремя детьми было предложено погасить 450 тысяч рублей ипотечного кредита.