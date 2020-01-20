Начислять маткапитал за первого ребенка начнут весной

Изменения нужно будет внести, в частности, в Бюджетный кодекс, законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи».

«Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал», — сказала депутат.

15 января президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В нем он пообещал выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка, а при рождении второго увеличить его сумму на 150 тысяч рублей. В семьях с тремя детьми государство погасит 450 тысяч рублей ипотечного кредита. Также Путин предложил выплачивать семьям с низкими доходами пособия на детей с трех до семи лет. И выделить деньги на бесплатное питание учеников младших классов.

Таким образом, за первого ребенка будут выплачивать 466 617 рублей, за второго — 616 617 рублей. Речь идет о детях, родившихся с 1 января 2020 года.