31 июля 2023, 16:25
Сотрудникам еще одного российского министерства запретили пользоваться iPhone
РИА «Новости»: Минтранс запретил сотрудникам использовать iPhone в служебных целях
Руководство Минтранса России запретило работникам пользоваться американской техникой Apple в служебное время. Об этом написало РИА «Новости».
Запрет распространяется на смартфоны iPhone. Ведомство настоятельно попросило сотрудников перейти на другие модели мобильных телефонов, мера касается исключительно переписок и разговоров по рабочим вопросам.
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В ряде российских ведомств или государственных организаций уже ввели или подготовили запреты на использование смартфонов iPhone в служебных целях.
Ранее стало известно, что такое ограничение приняли в Минпромторге, а также сообщалось о подготовке похожей меры в министерстве цифрового развития. По данным ТАСС, также от использования iPhone на работе решили отказаться в Росавиации.
Аналитик Эльдар Муртазин предполагал, что к лету 2023 года от использования Apple откажутся все работники отечественных ведомств.
Apple
Минтранс РФ
Смартфоны
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