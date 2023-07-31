Общество 31 июля 2023, 16:25 Сотрудникам еще одного российского министерства запретили пользоваться iPhone РИА «Новости»: Минтранс запретил сотрудникам использовать iPhone в служебных целях РИА «Новости»

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Руководство Минтранса России запретило работникам пользоваться американской техникой Apple в служебное время. Об этом написало РИА «Новости».

Запрет распространяется на смартфоны iPhone. Ведомство настоятельно попросило сотрудников перейти на другие модели мобильных телефонов, мера касается исключительно переписок и разговоров по рабочим вопросам.

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В ряде российских ведомств или государственных организаций уже ввели или подготовили запреты на использование смартфонов iPhone в служебных целях.

Ранее стало известно, что такое ограничение приняли в Минпромторге, а также сообщалось о подготовке похожей меры в министерстве цифрового развития. По данным ТАСС, также от использования iPhone на работе решили отказаться в Росавиации.

Аналитик Эльдар Муртазин предполагал, что к лету 2023 года от использования Apple откажутся все работники отечественных ведомств.