Технологии 14 июля 2023, 19:04 Аналитик Муртазин заявил, что через год все российские ведомства откажутся от IPhone

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Уже к лету следующего года все представители российских ведомств перестанут пользоваться смартфонами марки Apple. Об этом НСН рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он отметил, что чиновники и госслужащие, вероятно, перейдут на ОС Android, которая является более безопасной. А те, кто не захочет рассатаваться с любимым смартфонам, может остаться без работы. Потому что специалисты могут определить, с какого устройства человек выходит в сеть.

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«Android является защищенной системой, в отличие от iOS. В конечном итоге, все ведомства прекратят работать с iPhone и iPad. А те, кто не прекратит работать…<…> Рядовой состав могут увольнять, плюс отключать доступ с таких систем», — отметил эксперт.

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