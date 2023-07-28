Технологии 28 июля 2023, 09:17 Вслед за чиновниками пользоваться iPhone в России запретят работникам промпредприятий Минпромторг рекомендовал промпредприятиям запретить вести рабочую переписку через iPhone Unsplash

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Работникам промышленных предприятий России придется перейти с iPhone на другие смартфоны, чтобы продолжать вести служебную переписку. Такую рекомендацию выпустил Минпромторг, сообщил РИА «Новости» на полях саммита «Россия — Африка» первый замминистра Василий Осьмаков.

Министерство призвало промышленные предприятия запретить своим сотрудникам использовать iPhone для ведения рабочей переписки и делать это только со смартфонов других марок. Василий Осьмаков подтвердил выпуск такой рекомендации.

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«Уже направили», — сказал он.

Собственные сотрудники Минпромторга и подведомственных ему учреждений уже столкнулись с запретом, его ввели 17 июля. «Царьград» сообщил, что корпорацию Apple заподозрили в сотрудничестве с Агентством национальной безопасности США, а также узнали об очередном взломе нескольких тысяч iPhone. В качестве альтернативы чиновникам предложили смартфоны с операционной системой «Аврора», Android или простые кнопочные телефоны.