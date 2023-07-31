Технологии 31 июля 2023, 15:08 Сотрудникам Росавиации запретили пользоваться iPhone ТАСС: Росавиация запретила сотрудникам использовать iPhone на работе РИА «Новости»

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Росавиация поставила запрет на использование американского гаджета iPhone для служебных целей. Об этом этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Запретили», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, такую же меру ввели и в Администрации гражданских аэропортов (аэродромов), Государственном научно-исследовательском институте гражданской авиации, во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (курирует деятельность диспетчеров).

Росавиация пока официально не подтвердила данную информацию.

Ранее источник агентства говорил о том, работники Минтранса России стали отказываться от использования iPhone на службе. Также запрет на гаджет американской компании Apple ввели в Ростехе и Минпромторге. Подобные планы есть и у Минцифры.

Российская сторона пошла на такую меру после новостей о том, что американские власти могут шпионить за гражданами РФ с помощью iPhone. Эти гаджеты, по данным ФСБ, уже взламывали у россиян.