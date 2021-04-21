Сотни людей вышли на митинги в Нью-Йорке после вердикта по делу Флойда

Несколько сотен людей в Нью-Йорке начали шествие после вынесения приговора бывшему полицейскому Дереку Шовину по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Митинги прошли сразу в нескольких районах мегаполиса.

Около 70 сторонников движения Black Lives Matter, как передал ТАСС, направились с Юнион-сквер в сторону Таймс-сквера. Более 300 участников движения начали шествие из Бруклина в сторону Манхэттена.

В районах, где проходят митинги, действуют усиленные меры безопасности, протестующих сопровождает полиция. Сторонники движения ведут себя мирно, но некоторые участники считают, что одного приговора недостаточно, чтобы восстановить справедливость.

Во вторник, 20 апреля, суд присяжных в Миннеаполисе признал Шовина виновным в непредумышленном убийстве Джорджа Флойда. Экс-полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы. Окончательное решение суд вынесет через два месяца.

В мае прошлого года Шовин применил удушающий прием в отношении афроамериканца Джорджа Флойда, в результате чего он умер. После этого в США прошли массовые протесты и беспорядки.