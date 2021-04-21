Байден позвонил родным Джорджа Флойда после вердикта полицейскому

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис созвонились с родственниками погибшего при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Это произошло после того, как присяжные признали одного из полицейских виновным в его убийстве.

Адвокат семьи Флойда выложил видео телефонного разговора в Twitter.

В ролике можно расслышать, как Байден говорит: «Все мы очень рады».

«По крайней мере, теперь есть некая справедливость», — добавляет глава государства.

Также он пообещал приложить больше усилий для проведения полицейской реформы, которая не допустила бы подобных злоупотреблений в будущем.

В Миннеаполисе, где умер Флойд и проходит процесс над задержавшими его экс-полицейскими, несколько сотен человек собрались у здания суда округа Хеннепин.

Сторонники движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») празднуют вынесение вердикта бывшему полицейскому Дереку Шовину, который применил к Флойду удушающий прием.

Митинги проходят и в других американских ородах, сообщила «Би-би-си».