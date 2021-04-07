Активистка BLM пообещала устроить «ад», если «убийцу Флойда» не посадят

Активистка Black Lives Matter (BLM), модель Майя Эчолс опубликовала в своем TikTok-аккаунте видео, на котором она угрожает устроить «ад» на улицах Миннеаполиса, если полицейский Дерек Шовин не отправится в тюрьму, сообщило РИА ФАН.

«Если убийце Джорджа Флойда не вынесут приговор, знайте, что ад вырвется наружу. Не удивляйтесь, когда загорятся здания. Просто говорите», — подчеркнула жительница США. Спустя некоторое время она удалила свой видеоролик, однако он успел распространиться в Сети.