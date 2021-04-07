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    07 апреля 2021, 10:03

    Активистка BLM пообещала устроить «ад», если «убийцу Флойда» не посадят

    Полина Петрова

    Активистка Black Lives Matter (BLM), модель Майя Эчолс опубликовала в своем TikTok-аккаунте видео, на котором она угрожает устроить «ад» на улицах Миннеаполиса, если полицейский Дерек Шовин не отправится в тюрьму, сообщило РИА ФАН.

    Активистка BLM пообещала устроить «ад», если «убийцу Флойда» не посадят

    «Если убийце Джорджа Флойда не вынесут приговор, знайте, что ад вырвется наружу. Не удивляйтесь, когда загорятся здания. Просто говорите», — подчеркнула жительница США.

    Спустя некоторое время она удалила свой видеоролик, однако он успел распространиться в Сети.