Экс-полицейского Дерека Шовина признали виновным в убийстве Джорджа Флойда

Суд присяжных в американском Миннеаполисе (Миннесота) признал виновным экс-полицейского Дерека Шовина в непредумышленном убийстве второй и третьей степени, а также причинении смерти Джорджу Флойду по неосторожности второй степени. Судья Питер Кэхилл сообщил, что окончательный приговор будет вынесен через восемь недель. Экс-офицер покинул зал суда в наручниках.

Максимальное наказание, которое грозит Шовину, составляет 40 лет тюрьмы. Об этом сообщил телеканал CBS Minnesota. После оглашения вердиктов судья Питер Кэхилл поблагодарил присяжных за напряженную работу. Им потребовалось на размышления около 10 часов, уточнил телеканал CNN. В мае 2020 года Дерек Шовин задержал темнокожего Джорджа Флойда, использовав удушающий прием. Защита погибшего утверждает, что действия полицейского привели к смерти их подзащитного. Адвокат Шовина заявлял, что афроамериканец умер из-за болезни сердца или употребления наркотиков.