Сообщения о двойном голосовании в ЦИК назвали провокацией

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев ответил на вопрос о двойном голосовании по поправкам в Конституцию. Он назвал это провокацией и административным нарушением.

«Будет проведена служебная проверка по данном факту. Это тоже провокация. Это административка» — пояснил Булаев.

Кроме этого Булаев отреагировал на случаи многократного голосования, которые были замечены в Израиле и Великобритании. Он пояснил, что за такие нарушения грозит тюрьма или штраф. Также ранее приходило сообщение о женщине из Вологодской области, которая сначала проголосовала на участке, а затем по бюллетеню во дворе дома. По мнению Булаева, женщина поступила так умышленно.

На 29 июня, по данным ВЦИОМ, уже 76% населения страны проголосовали по поправкам. Они выступили в поддержку изменений, при этом 24% россиян высказались против. Работники центра опросили людей на 800 участках в 25 субъектах России.

Журналист Михаил Лобков тоже смог проголосовать дважды и даже снял про это видео в блог. Булаев рассказал, что в отношении корреспондента будет составлен административный протокол.