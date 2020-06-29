ВЦИОМ: 76% россиян поддержали поправки к Конституции

С 25 июня в России началось голосование по поправкам к Конституции. За четыре дня изменения в основной закон страны проголосовали большинство жителей РФ.

Поправки поддержали около 76% россиян. Против высказались 23,6%, свидетельствуют данные экзитпола Всероссийского центра изучения общественного мнения. Результаты опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Специалисты опросили людей на 800 избирательных участков в 25 субъектах России. Анонимный опрос проводили на выходе с участка. Респондентам предлагали ответить, за или против поправок они проголосовали.

На 28 июня в исследовании приняли участие более 163 тысяч человек. Из них на заданный вопрос ответили 70,6% опрошенных. Еще 29,4% отказались от ответа.

Основным днем голосования по поправкам к Конституции будет 1 июля. Изменения в основном законе страны вступят в силу только в том случае, если их одобрит большинство россиян. День голосования — нерабочий и будет оплачен в двойном размере.