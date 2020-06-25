    25 июня 2020, 16:21

    Административный протокол могут составить на проголосовавшего дважды Лобкова

    Артур Блянихов

    Зампред Центризбиркома Николай Булаев рассказал «Политике Сегодня», что ЦИК разбирается в том, как журналисту Павлу Лобкову удалось проголосовать по поправкам в Конституцию дважды.

    По словам Лобкова, сегодня он проголосовал на одном из московских участков, а через час выразил свое мнение по поправкам на сайте электронного правительства Москвы.

    «В таких случаях говорят — человеческий фактор. Первый час работы комиссии. У членов УИК еще естественное волнение», — пояснил Булаев.

    Он уточнил, что те граждане, которые заявились на дистанционное голосование, должны быть исключены из списка своего участка.

    «Идет проверка причин, по которым господин Лобков смог совершить правонарушение», — продолжил собеседник издания.

    Он допустил, что на журналиста могут составить административный протокол.