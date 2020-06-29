Следователи проверят жительницу Вологды, проголосовавшую два раза

В Вологодской области начали проверку после того, как член территориальной комиссии получила два бюллетеня для голосования. Она воспользовалась служебным положением, чтобы намеренно получить бюллетени дважды.

Как сообщили в вологодском управлении Следственного комитета, 53-летняя женщина, которая является членом Территориальной избирательной комиссии Вологодского района от КПРФ с правом решающего голоса, 26 июня получила два бюллетеня для голосования. Следователи считают, что жительница Вологды, используя служебное положение, «ввела в заблуждение представителя нижестоящей избирательной комиссии».

Сообщение о нарушении в правоохранительные органы направил председатель избирательной комиссии Вологодской области. Следователи начали проверку, по результатам которой могут возбудить уголовное дело о незаконном получении бюллетеня для общероссийского голосования.

В СК отметили, что у них есть документальные свидетельства о выдаче женщине двух бюллетеней для голосования. В «Интерфаксе» уточнили, что женщина сначала проголосовала на участке, а потом — на придомовой территории.

Теперь женщину ждет, как минимум, штраф в 30 тысяч рублей. Максимальное наказание — три года лишения свободы.

Голосованию по изменению Конституции началось 25 июня и продлится в течение недели. Основным днем станет 1 июля, его объявили выходным.