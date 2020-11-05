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    05 ноября 2020, 09:07

    Собянин объявил об обострении ситуации с коронавирусом в Москве

    Юлия Булыгина

    Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с начала недели ситуация с коронавирусом в столице начала обостряться. Это видно по числу новых больных COVID-19 и госпитализаций.
    Собянин объявил об обострении ситуации с коронавирусом в Москве

    «Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций», — написал мэр в своем блоге.

    Собянин также сообщил о продлении дистанционного обучения для старшеклассников до 22 ноября. Но добавил, что власти сделают все необходимое, чтобы качество образования не ухудшилось. Такие меры нужны, чтобы ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться. При этом градоначальник отметил, что соблюдение масочного режима и перевод офисных сотрудников на удаленку дает свои плоды.

    Ранее пожилым москвичам временно отменили льготные билеты на музеи и театры. Ограничения продлятся до 29 ноября. Кроме того, для пенсионеров в столице заблокирован льготный проезд в транспорте по социальной карте.

    В День народного единства Сергей Собянин призвал москвичей объединиться в борьбе против пандемии.