Пожилым москвичам временно отменили льготы на музеи и театры

Жителям Москвы старше 65 лет временно отменили льготное посещение учреждений культуры. Ограничения продлятся до 29 ноября, об этом говорится в распоряжении департамента культуры.

Речь идет именно о бесплатных билетах для граждан старше 65 лет. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил для пенсионеров режим самоизоляции. Также до 29 ноября для этих граждан заблокирован льготный проезд в транспорте по социальной карте.

С 19 октября билеты в столичные культурные учреждения можно приобрести только в электронном виде. Однако, по данным «Интерфакса», зрители, которые приобрели билеты в кассах до 19 октября, смогут без проблем пройти в театр по бумажным билетам, обменивать их не нужно.

В Подмосковье с понедельника возобновился режим самоизоляции для пенсионеров и для лиц с хроническими заболеваниями. Ограничения будут действовать до 15 ноября. Но это не распространяется на руководителей и сотрудников, чье присутствие на рабочем месте критически важно для обеспечения функционирования организаций.