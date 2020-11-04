Собянин призвал москвичей объединиться в борьбе против пандемии

«Дорогие москвичи, с Днем народного единства! Четыре века назад наш народ объединился, чтобы освободить Москву от захватчиков. Мы вынесли из этого урок: чтобы пережить сложности, надо действовать вместе», — заявил Собянин.

По его словам, сейчас настали тоже непростые времена. Люди в этот раз сражаются с невидимым врагом — вирусом. Мэр отметил, что выстоять и победить «мы сможем только вместе, максимально поддерживая друг друга».

Собянин отметил, что сила России — внимание к близким и уважение к традициям каждого народа. Градоначальник пожелал всем крепкого здоровья, мира и добра.

Новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 зафиксировали в России 4 ноября. За сутки заразились 19 768 человек. У четверти из них болезнь протекает в бессимптомной форме. В Москве, по последним данным, инфицированы еще 5826 жителей. Следом за российской столицей следуют Санкт-Петербург (+1031) и Подмосковье (+569).