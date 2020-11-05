Дистанционный режим обучения для московских старшеклассников продлили до 22 ноября

До 22 ноября продлен дистанционный режим обучения для московских школьников с 6-го по 11-й класс. Такое решение приняли власти столицы.

«Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Он пообещал сделать все необходимое для того, чтобы качество образования при дистанционном обучении не пострадало. Решение продлить такой формат учебы связано с ростом заболеваемости COVID-19, который московские власти зафиксировали в начале текущей недели.

Ранее Сергей Собянин призвал москвичей объединиться перед угрозой коронавируса. Он написал об этом на своей странице во «ВКонтакте» в День народного единства. Мэр отметил, что только все вместе мы сможем победить невидимого врага.

Пожилым москвичам временно отменили льготное посещение учреждений культуры. Запрет продлится до 29 ноября. Он связан с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в столице.