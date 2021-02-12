Снегопад в Москве побил рекорд 1973 года

Снегопад в Москве 12 февраля побил суточный рекорд осадков для этой даты, установленный в 1973 году. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Гидрометцентре России.

Полвека назад в этот день в столице выпало семь миллиметров снега, 12 февраля 2021 года — не менее девяти миллиметров. Это четверть месячной нормы осадков, которая в феврале составляет 36 миллиметров.

Из-за снега Москва впервые в этом году встала в максимальных 10-балльных пробках. Эвакуаторы вытащили около 70 автомобилей, застрявших в сугробах.

Из-за буксующих в снегу фур было перекрыто движение на Третьем транспортном кольце в районе Новорижской эстакады.

В Подмосковье на нескольких трассах ограничено движение для работы снегоуборочных машин.

Снег продолжает идти, пик выпадения осадков придется на время с полуночи до 15:00 субботы, 13 февраля. В Москве и Подмосковье местами ожидается метель, гололедица и снежные заносы. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

Снег прекратится лишь поздним вечером в воскресенье, 14 февраля.