На подмосковных маршрутах обеспечили резерв в 60 автобусов

Общественный транспорт Подмосковья продолжает работать в штатном режиме, несмотря на неблагоприятные погодные условия. В регионе подготовили 60 резервных автобусов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Снегопад не повлиял на работу общественного транспорта Подмосковья. Для сокращения ожидания автобусов подготовили 60 резервных машин.

В жилых комплексах региона в ночь на 13 февраля организуют стоянки автобусов, чтобы в утренние часы перевозчики не теряли время на подачу транспорта. Жителей ЖК попросили не парковать личные автомобили на проезжей части.

Из-за рекордных снегопадов дорожное движение в Подмосковье сократилось на 25%. За ночь выпало около семи сантиметров осадков. Чтобы справиться со стихией, все коммунальные и дорожные службы в регионе привели в режим повышенной готовности. Жителей Подмосковья призвали пересесть на общественный транспорт.