СМИ: в Турции ракетные комплексы С-400 испытали на американских истребителях

Испытания российской военной техники на турецкой земле начали четвертого июля и закончат 26 ноября. По данным издания, Турция проигнорировала предупреждение США о новых санкциях, в случае начала испытаний.

Турция получила С-400 еще осенью прошлого года, тогда начались первые испытания установки и тоже на истребителях США. При этом Анкара продолжает испытания собственных военных орудий. Так в сентябре 2019 года первая крылатая ракета собственного производства SOM-B2 успешно показала себя на испытаниях.

Ранее в сенате США преложили выкупить установки С-400, которые приобрела Турция у России. По мнению одного из сенаторов, это помогло бы наладить отношения между Анкарой и Вашингтоном.

Также в январе 2019 года российскую установку С-400 проверил Китай. Орудие поразило цель на расстоянии около 250 километров.