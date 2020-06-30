В США предложили выкупить у Турции российские С-400

США должны выкупить у Турции российские зенитные ракетные системы С-400, считает сенатор-республиканец Джон Тьюн. По его мнению, это позволит разрешить противоречия между Вашингтоном и Анкарой.

Тьюн подготовил поправку, позволяющую производить закупки ЗРК С-400 через бюджет Пентагона в 2021 финансовом году, сообщило издание Defense News.

Турция, по задумке сенатора, должна в ответ пообещать, что не станет тратить вырученные средства на военное оборудование, несовместимое с требованиями НАТО.

Из-за закупки российских ракет Турцию уже исключили из программы по производству истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Кроме того, глава сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш внес поправку об обязательных санкциях против Турции согласно закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). По мнению издания, принятие этой поправки, как и поправки о выкупе С-400 маловероятно.

Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Поставки завершились в октябре 2019 года.