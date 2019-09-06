Турция впервые испытала свою крылатую ракету

Турция впервые испытала крылатую ракету собственного производства SOM-B2. Этой информацией поделился в Twitter министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.

Ракета способна уничтожать бетонные укрепления наподобие бункеров. На кадрах видно, как летательный аппарат сбрасывают с бомбардировщика, он попадает точно в бункер, после чего раздается мощный взрыв.

«С успехом осуществлены первые испытания первой в Турции крылатой ракеты SOM-B2, которая может быть использована против бетонных укреплений», — написал Варанк.

Снаряд разработали инженеры Tübitak Sage. Работами руководили сотрудники управления оборонной промышленности Турции, отметил сайт «Утро.ру».

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SOM — турецкая крылатая и противокорабельная ракета с дальностью до 200 километров. Первые экземпляры начали разрабатывать в 2006 году, базовый вариант приняли на вооружение в 2012-м. SOM-B2 — более сложная версия, оснащенная двусоставной боевой частью.