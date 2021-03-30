СМИ узнали результаты посмертной экспертизы Валентины Легкоступовой

Эксперты не нашли криминальной составляющей в смерти певицы Валентины Легкоступовой. В качестве причины ухода певицы из жизни названо патологическое состояние из-за многолетнего злоупотребления алкоголем и травмы головы. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на результаты проведенной экспертизы, которую подписали главный судмедэксперт Москвы и один из руководителей центра психиатрии и наркологии имени Сербского.

В документе медики написали, что не нашли признаков насилия или ошибки врачей, которые могли привести к смерти исполнительницы. Поиск виновников в смерти Легкоступовой они переадресовали следователям.

Источники издания в правоохранительных структурах сообщили, что сотрудники Следственного Комитета готовят шестой отказ о возбуждении уголовного дела. Это станет окончательным решением, так как в его основу лягут результаты экспертизы.

Певица Валентина Легкоступова умерла в возрасте 54 лет в августе 2020 года в одной из московских больниц. К врачам исполнительницу привезла дочь Анетта Бриль. По ее словам, она нашла пьяную мать с пробитой головой в компании отчима Юрия Фирсова.

Спустя сутки состояние Легкоступовой ухудшилось и она впала в кому. Врачи диагностировали у нее гематому головного мозга. Несмотря на срочную операцию спасти певицу не удалось.

Сергей Фирсов утверждал, что его супруга ударилась головой, когда поскользнулась в ванной. Он отметил, что кроме головной боли никаких других жалоб у нее не было. Экспертиза также не нашла следов насилия. После общественного резонанса следователи назначили еще одну экспертизу для выяснения причин смерти певицы. Но она не показала, что к исполнительнице применялось какое-то насилие.

Скандалы вокруг смерти Легкоступовой продолжаются до сих пор. Вдовца певицы Юрия Фирсова заподозрили в изнасиловании супруги перед смертью. Сам он все обвинения опроверг, заявив, что в результатах экспертизы никаких данных о насилии нет. В попытке очернить его имя Фирсов обвинил падчерицу Анетту Бриль.