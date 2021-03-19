«Могла бы сама заявить об этом»: вдовец Легкоступовой ответил на обвинения в изнасиловании певицы

В марте в эфир Первого канала вышло ток-шоу, в котором вдовца Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова заподозрили в изнасиловании певицы перед ее смертью. Фирсов в разговоре с «360» назвал это обвинение фейком.

«Это фейк, потому что в патологоанатомической экспертизе нет ни одного абсолютно намека на какие-то травмы или что-то. Очередной фейк с этой стороны и, возможно, раскачивание ситуации в пользу Первого канала. Элементарно — деньги», — заявил собеседник.

Фирсов добавил, что очернить его может пытаться дочь его покойной жены Анетта Бриль. Он отметил, что мать при жизни называла ее воровкой.

«Она почему рассталась со вторым мужем? Из дома было украдено большое количество денег. Муж сказал: „Она здесь больше не появится“. Валентина так любит своих детей, что не могла с ним на эту тему спорить — и они расстались», — подчеркнул Фирсов.

Валентина упала в ванной комнате, получила черепно-мозговую травму, и Анетта отвезла нас в больницу, где мы находились два дня в сознании, могли общаться. И если бы было какое-то домашнее насилие, она вполне могла заявить о нем Юрий Фирсов.

Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа на 55-м году жизни. За несколько дней до смерти ее привезли в больницу с многочисленными травмами. Тогда Фирсов заявил, что она ударилась головой в ванной. Это основная версия гибели Легкоступовой.

Ее похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище Москвы.